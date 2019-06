Basket (Nationale 1) : Bryson Pope prolonge au Caen BC

Il est un joueur emblématique du Caen Basket Calvados. L'ailier Bryson Pope s'engage pour une sixième saison d'affilée avec le club caennais.

À son arrivée en 2014, le CBC évoluait en NM2. Avec le maillot blanc, Bryson Pope a déjà pris part à deux montées (NM1 en 2015 puis Pro B deux ans plus tard), avant la relégation cette saison.

De grosses qualités défensives

Fabrice Courcier, le coach, loue son attitude "sur et en dehors du terrain", et salue un joueur qui possède des qualités défensives "qui seront un gros plus en Nationale 1".

Bryson Pope est le septième joueur de l'effectif 2019/2020, encore en construction, avec Gaëtan Clerc, Aurélien Salmon et quatre recrues : William Pfister, Florian Thibedore, Aurélien Rigaux et Brice Piérard.

• Lire aussi. Basket : l'entraîneur Fabrice Courcier prolonge pour trois ans au CBC

• Lire aussi. Basket (Pro B) : Battu à Orléans, le Caen BC est relégué en Nationale 1…

• Lire aussi. Basket : le Rouen Métropole Basket ne verra pas la Jeep Elite