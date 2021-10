Caen. Le Calvados va aider les communes à y voir clair dans les adresses

Comme sur une grande partie de la France, les adresses postales du Calvados ne sont pas toujours normalisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas rédigées de façon standard, avec la bonne numérotation. Environ 30% des adressages seraient concernés dans le département.

Résoudre les problèmes de doublons

Cela s'explique notamment par la multiplicité des lieux-dits, en particulier en zone rurale. "Notre commune nouvelle est composée de 14 communes déléguées, et il y a 120 hameaux rien que sur Vassy.", constate ainsi Michel Roca, maire de Valdallière. Par ailleurs, la création des communes nouvelles a entraîné des doublons. Rares sont les villes qui ne possèdent pas une rue de l'église ou une place Charles de Gaulle, par exemple.

Cette situation peut conduire à des difficultés d'accès pour les secours, les livraisons, le transport d'électricité, etc. Un adressage précis est aussi indispensable dans le cadre de l'installation de la fibre optique. Le Conseil départemental du Calvados a voté lundi 24 juin 2019 des mesures d'accompagnement pour aider les communes à se mettre à jour, à commencer par trois collectivités-test : Valdallière, Livarot Pays d'Auge et Sully. L'aide sera à la fois technique et financière.

Un logiciel spécifique

"Le département est arrivé avec un logiciel préétabli, ils ont toute une procédure, alors que nous ne savions par quel bout de la souris allions nous commencer !" illustre Michel Roca, chez qui l'expérimentation a déjà débuté. Dans le cas des communes nouvelles, les doublons nécessiteront, à terme, de rebaptiser certaines rues. "Les gens sont tellement attachés à l'arrivée de la fibre qu'ils vont accepter quelques concessions. Et puis, on va essayer de trouver des noms qui feront plaisir à la population. Une commune a par exemple décidé de donner aux rues concernées les noms de ses anciens maires."

Après l'expérimentation, la démarche devrait être généralisée en 2020 pour aboutir à l'été 2021.

