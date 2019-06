Villedieu-les-Poêles : une plateforme en ligne pour les artisans d'art

Villedieu-les-Poêles (Manche) compte un peu plus de 3 500 habitants et est un véritable vivier d'artisans d'art. Ils sont une quarantaine… La commune est d'ailleurs reconnue par le label Villes et métiers d'art depuis 2002 !

Pour valoriser la diversité de ces métiers, la communauté de communes Villedieu Intercom vient d'ouvrir une plateforme en ligne où les artisans peuvent valoriser leurs activités et profiter d'une boutique en ligne. Écoutez Séverine Vervarde, en charge de la promotion de cette plateforme :

C'est évidemment une opportunité pour Olivier Paradeise et sa complice, Delphine Saltet. Écoutez ce duo de designers textile et numérique qui proposent des pièces uniques:

Cette plateforme est en ligne, les artisans d'art disposent chacun d'une page dédiée et d'une boutique en ligne pour vendre leurs créations, à découvrir sur www.villedieu-metiersdart.com.

