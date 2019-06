Prenez date pour les Médiévales !

Très attendues chaque année, les célèbres médiévales de Bayeux auront lieu du 5 au 7 juillet prochain. Tout au long du week-end, cette 33e édition sera marquée par un grand ensemble d'animations. Le marché médiéval s'installera tout autour de la cathédrale avec près de 150 artisans venus de France et d'Europe qui exposeront leurs produits artisanaux, des bijoux aux poupées, en passant par les épices et la poterie. Tailleurs de pierre, tavernes, spectacles de rue, jeux pour enfants et salon du livre médiéval sont aussi prévus. Le temps fort sera la grande parade médiévale qui ouvrira les festivités le vendredi 5 juillet à 22 h 30, du haut de la grande rue. Trolls, elfes et dragons seront au rendez-vous parmi les 500 participants.

Pratique. Rendez-vous du 5 au 7 juillet à Bayeux. Renseignements et programme complet sur le site de Bayeux Bessin Tourisme et au 02 31 92 03 30.

