Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 27 juin

BÉLIER

Coté finance il s'agit sérieusement de revoir la nature de vos investissements ! faire du tri est nécessaire, sinon vous allez à la catastrophe.

TAUREAU

Vous croyez encore au Père Noël ou au prince charmant … c'est à se le demander. Attention à toutes les propositions un peu trop alléchantes pour être vraies.

GÉMEAUX

Changer de vie ! pourquoi pas toutefois passer du vœu pieux à la pratique et aller voir ailleurs demande un certain courage.

CANCER

Evitez de jouer la politique de l'autruche, cela ne vous ressemble pas. Soyez vigilent à tout danger et vous savez que le pire ennemi vient toujours de l'intérieur.

LION

Si vous reprenez le travail après une période d'arrêt, tout vous apparaitra comme laborieux et ennuyeux.

VIERGE

Plein feu dans le domaine relationnel : vous avez le vent en poupe et vos idées seront considérées au mieux. On vous aime et l'on vous respecte.

BALANCE

Stabilisation et concrétisation : voilà le menu du jour. Les astres vous enracinent dans la réalisation de projets longue durée et c'est bien.

SCORPION

Les mauvaises langues se délecteront et seront avides de méchanceté. Peu importe puisque les rumeurs glisseront sans effet comme l'eau sur les plumes d'un canard.

SAGITTAIRE

Le soleil tarde un peu à briller dans votre thème. Quelques coups de blues. Pourquoi le nier ? du mieux attendre dès samedi.

CAPRICORNE

Vous avez toujours l'impression de perdre votre temps à des futilités. Il s'agit plutôt d'un manque d'organisation qui vous perturbe.

VERSEAU

Taquinez la chance aujourd'hui, c'est un ordre ! mais raisonnablement s'entend. Une bonne surprise dans la journée.

POISSONS

Vous susciterez aujourd'hui le conflit : on ne sera guère d'accord avec vous. Restez cool et tolérant même s'il ne s'agit pas de tout accepter.