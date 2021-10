Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 26 juin

BÉLIER

Vous avez une classe extraordinaire. Votre magnétisme attire et donne envie de vous fréquenter.

TAUREAU

Seul ou accompagné ? vous n'arrivez pas à choisir entre ce désir d'indépendance et ce besoin d'être véritablement à deux. Il faut savoir.

GEMEAUX

Petits problèmes matériels ! cette situation sera de courte durée. Vous allez rebondir dans les jours qui viennent.

CANCER

Trop beau pour être vrai. Vous imaginez une situation complètement bloquée et NON ! tout s'arrange et c'est bien.

LION

Vous sentirez un peu de fatigue liée à quelques problèmes qui vous perturbent un peu. Rien de bien grave en fait.

VIERGE

Vous serez particulièrement inspiré aujourd'hui ; si vous êtes dans un univers professionnel créatif vous allez faire des étincelles.

BALANCE

Votre choix : tout ce qui peut concourir à la voie de la liberté. Vous saurez faire sauter les vieilles chaines.

SCORPION

Si certaines personnes s'engluent dans une certaine nostalgie, vous au contraire, le présent et l'avenir sont la seule priorité. Vous allez systématiquement de l'avant.

SAGITTAIRE

Pas de temps mort aujourd'hui. Vous mettrez de l'ordre dans vos affaires. Il y a du travail.

CAPRICORNE

Orages ordinaires de conflits familiaux au programme. Les susceptibilités se frictionnent. Que faire ? parler à quoi bon ? attendons que l'ambiance soit meilleure.

VERSEAU

Vous saurez dire " merci ". Votre reconnaissance vous honore. Vous aurez bientôt à songer à la réciprocité.

POISSONS

Accepter ou renoncer ? que faire ? vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des décisions importantes à prendre.