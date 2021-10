Caen. Violente collision frontale dans le Calvados : 4 personnes blessées

Une violente collision frontale entre deux voitures s'est produite ce dimanche 23 juin 2019, vers 15h45, rue de Stockholm quartier de la Maladrerie à Caen.

4 personnes ont été blessées, dont une était piégée dans l'habitacle d'un des deux véhicules.

3 hommes âgés de 37, 73 et 59 ans, et une femme âgée de 71 ans, ont été médicalisés par le SMUR et évacués vers le CHU de Caen.

Sous la violence du choc occasionnant des dégâts sur un compteur électrique, un compteur gaz et un feu tricolore.

20 sapeurs pompiers, les services de GRDF, ERDF et les services techniques de la ville ont été mobilisés.