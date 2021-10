Caen. Coupe du monde : où vivre le huitième de finale de la France à Caen ?

Première de son groupe A lors de la coupe du monde à la maison, l'équipe de France s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde qui auront lieu au Havre, dimanche 23 juin 2019, à 21 heures.

À une centaine de kilomètres au sud-ouest, à Caen, quelques bars se préparent pour accueillir ce premier match couperet des Bleues, très probablement contre le Brésil. Au bon souvenir de France 98…

Des goodies à l'O'Donnell's

Comme ils l'ont vécu pour les hommes lors de l'été 2018, ce sont les bars le long du port qui sont souvent les plus animés. Certains, comme le Newport ou Les Sardines ne prévoient rien sont tout simplement fermés le dimanche, jour du match. Le Trappist, situé Quai Vendeuvre, diffuse depuis le début des phases de poules les matchs de l'équipe de France de Corinne Diacre. Pas question de s'arrêter en huitième de finale !

À l'irish pub de l'O'Donnell's, très connu pour son ambiance debout autour du bar, des goodies sont prévus pour les consommateurs et supporters des Bleues. "On prévoit des sifflets, chapeaux, éventails et du maquillage bleu, blanc, rouge." explique Kévin, le responsable, qui fait remarquer que l'engouement est moindre que lors du mondial masculin l'été dernier.

"On n'avait que 40 personnes sur les matchs de poule. L'effervescence n'est pas énorme. On diffusera le match au Délirium uniquement si l'O'Donnell's est plein.". Les deux pubs sont gérés par le même propriétaire.

Un public féminin Au Fût et à Mesure

Toujours sur le secteur du port, le bar à bières et à cocktails Au Fût et à Mesure est, lui aussi, un habitué. "On a eu beaucoup de filles", s'amuse Thomas, le gérant, "notamment des joueuses qui regardent le match entre elles, entre spécialistes. Le bar était plein lors du match d'ouverture.". Dimanche, ce sera décoration bleu, blanc, rouge, planches et match sur grand écran.

Un peu plus loin dans Caen, vous retrouverez le match diffusé à l'Orient Express, rue du 11 novembre, sur grand écran. Rue Ecuyère, le match sera également diffusé au Broc'café. Coup d'envoi à 21 heures !

