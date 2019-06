Coupe du monde : dans les coulisses du stade Océane

Pour répondre aux exigences d'une Coupe du monde, le stade Océane du Havre (Seine-Maritime) a dû subir quelques aménagements. La ville accueille certains matchs de la Coupe du monde féminine de football, qui se déroule en France du 7 juin au 7 juillet 2019. Sept rencontres se jouent au Havre. Pour permettre la retransmission télé, le travail des journalistes et le confort des spectateurs, il a fallu mettre à jour les moyens de communication.

La 4G Indoor du stade Océane. - Orange

Fibre optique, Wifi et 4G

46 connexions en fibres optiques ont été construites spécialement pour le stade. Elles sont exclusivement réservées à la compétition, pour ne pas perdre de puissance. Le réseau wifi du stade a été renforcé. Il y a même plusieurs réseaux wifi. Enfin, une 4G Indoor a été installée dans le stade. Ce dernier étant construit en béton armé, il n'était pas possible d'y profiter de la 4G auparavant. Des antennes intérieures ont été installées dans les faux plafonds. À l'extérieur, la 4G a également été renforcée tout autour du stade, pour que les 24 000 spectateurs puissent utiliser leur smartphone en même temps…

Écoutez Mickaël Bredel, responsable technique et chargé de projet chez Orange :

Il a fallu 200 jours de travaux pour équiper le stade Océane. Huit techniciens Orange sont présents les jours de match. - Orange

200 jours de travaux

C'est Orange qui s'est vu confier par la FIFA les travaux de réseaux sur l'ensemble des stades de la compétition. Pour le stade Océane, le projet a été pensé en novembre 2018, pour des travaux qui ont débuté en février 2019. 200 jours de travaux ont été nécessaire. Il a fallu tirer six kilomètres de câbles dans le stade et huit kilomètres de fibres optiques. Les jours de match, ce sont huit techniciens Orange qui travaillent au stade pour remédier au plus vite aux éventuels problèmes.

Après la compétition, le gros des installations sera démonté. Restera la 4G Indoor et les nouvelles antennes 4G installées autour du stade, qui profitent à l'ensemble du quartier voisin et à la zone industrielle.

