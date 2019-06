Affaire des "écoutes": Nicolas Sarkozy bientôt sur le banc des prévenus pour "corruption"

Tendance Ouest a écrit :

Coup de chaud des jeunes du SNU à Évreux : la préfecture réagit

La préfecture de l'Eure confirme que 25 jeunes (22 appelés du Service national universel et trois cadets de la défense) ont subi un "léger coup de chaud" lié aux températures lors du dévoilement de la statue du Général de Gaulle, mercredi 19 juin 2019 à Évreux. Elle assure qu'ils ont été immédiatement conduits à l'intérieur et pris en charge par plus d'une quinzaine de sapeurs pompiers. Fait plus étonnant : la préfecture assure qu'en plus de la chaleur, ces malaises sont associés "sans nul doute à une forme d'émotion liée au caractère solennel de la cérémonie".

16h27