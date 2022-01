Idées loisirs pour le week-end du 9 et 10 juin

Ce week-end, Wilfried vous propose des Interviews en direct. "Ca se passe près de chez vous" à 9h25, 10h25, 11h25 et 17h45 et les agendas des sorties "Sortir en région" à 9h45, 10h45, 11h45 et 17h25.

Samedi 9 juin

Venez participer au Salon de l'Automobile de St Hilaire du Harcouet. RDV au marché couvert dès 10h. 200 véhicules de toutes marques seront en expo sur place. Trois marchands de cycles seront aussi de la partie. Entrée gratuite.



Spectacle de Lady Swing au Casino de Bagnoles de L'orne. Venez partager l’émotion des plus grands airs musicaux par la folie des strass, des plumes et des paillettes ! Spectacle à 20h.



A 15h Spectacle musical de Flamenco À Hérouville st Clair. RDV au Salon Pouchkine 10 place de l'Horloge.



Dans le cadre DU raid ARGENTAN, un spectacle inaugural est proposé à tous au Quai des Arts à 20h30. Intitulé « Art Gens Tant Déjantés » est un one-man show humoristique sur la vie sportive et associative, les coutumes locales, les querelles de clocher. Un spectacle 100% argentanais ! Tout y passe. Si vous ne vous y reconnaissez pas, vous y reconnaîtrez votre voisin. L’entrée est de 8 €, 6 € pour les raideurs.



Tendance Ouest est partenaire de la 1ère édition des Rondes Saint-Loises. Parades, baptêmes et expositions sont prévues. Une journée de rassemblement de véhicules de prestige, récents ou anciens, en plein coeur de Saint-Lô, au pied des remparts. Les bénéfices de cette journée serviront à égayer le séjour des enfants au service pédiatrie de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô. De 11h30 à 12h15 parade dans le centre ville et de 12h30 à 18h, baptèmes pour tous sur la plage verte. Plus d'infos sur tendanceouest.com



Dans le cadre du Festival Vibra mômes, découvrez La Zikabilo et Sambadaboom. Ce sont des Fanfares de scène et de rue très originales, éclectique et explosive, composée de six artistes. RDV entre 10h30 et 12h00 au Marché de Flers et de 14h30 à 15h00 Esplanade du Forum. C'est gratuit.



Concert de David GARCIA ce soir au Géricault à Mortain. David Garcia est pianiste virtuose et passionné, inspiré par le jazz et le flamenco. Il a fondé le groupe Sirocco et signé chez Sony pour 2 albums. Début à 21h, Entrée 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans.



La seconde édition du festival Capoeir'Arts dédié à la Capoeira, au Hip-hop et à la danse orientale se tiendra au Gymnase Marguerite de Navarre d'Alençon samedi soir à 19h.



La caserne des pompiers de LA FERTE MACE organise lors la rentrée prochaine de septembre un recrutement de jeunes sapeurs pompiers. A cette occasion, les parents ainsi que leurs enfants filles ou garçons d'au moins 13 ans sont invités à une après-midi portes-ouvertes qui leur est dédiée partir de 14h00.



Concert des CHAPO-T ce soir à Vire à l'AquaVire. C'est à partir de 19h et sur réservation. C'est de 7 à 14 euros, appelez au 02 31 66 30 60.



Cet après-midi, Séance gratuite de MASSAGE CALIFORNIEN de 14h à 17h à Alençon au centre aquatique Alencea.

Dimanche 10 juin

Le vélo club du bocage de Vire organise le matin des randonnées VTT et pédestre et l'après-midi la 7ème édition du trophée de la forêt, une compétition ouverte au licenciés ET non licenciés. Le matin, accueil dès 7h30 des participants à la forêt de St sever Calvados et l'après midi rdv à 13h30 au parc animalier de St Sever.

Concours hippique CSO officiel amateur et club au Poney Club de la Peleras à La Ferté Macé. Compétition officielle qualificative pour le championnat de France. Spectacle sur place gratuit Dimanche.



Venez rire avec le spectacle humoristique de Marie Guerzaille à 14h30. C'est à la salle polyvalente de Bourguenolles, entre Villedieu et La Haye Pesnel.



C'est La RANDO des p'tits princes de Margot. 2 circuits balisés pour VTT : 25 km et 45 km 1 circuit balisé de 12 km pour marcheurs. Le départ sera donné à Coutances à 9h. Les bénéfices reviendront à l'association. Inscriptions auprès de Cycles And Co ZaC du Chateau de la Mare à Coutances.



Le Manche moto-club d'Agneaux organise demain sa virée du cœur au profit des restos du cœur. Balade de 105km ouverte à 350 motos. Vous devez vous inscrire au 06 23 37 14 43 et ramener une denrée alimentaire non périssable autre que des pâtes. Rassemblement à 11h demain au complexe sportif d'Agneaux et départ à 14h.

Tout le week-end

Ce week-end 4ème éditions de la fête des plantes de Bagnoles de l'Orne. Près de 50 exposants attendus pour les passionnés. Des animations pour les petits et les grands avec 2 spectacles déambulatoires sur le thème de l'eau et des ateliers seront proposés.



GRANDE VENTE Emmaus à TAILLEVILLE et à CAEN ce week-end en JOURNEE CONTINUE/ Grand choix d'articles sélectionnés: mobilier ancien et contemporain, vaisselle, objets insolites, matériel photo,disques,dvd,cd. Venez satisfaire votre curiosité et donner un sens à vos achats.



Ce week-end se déroule le 38ème Salon de l’Automobile au parc de la Fresnaye à Falaise. Des véhicules de tourismes et utilitaires neufs ou d’occasion sont exposés.