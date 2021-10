Caen. Au Pigalle Brasserie, plats savoureux et déco parisienne

Tout beau, tout neuf ! Depuis le 7 juin 2019, la brasserie Pigalle a ouvert ses portes dans la rue Pierre Girard, près de la gare de Caen. Le concept : recréer l'ambiance d'un bistrot parisien dans ce lieu qui hébergeait, jusqu'à peu, un autre restaurant, L'Escargot. Pari réussi ! Tandis qu'à l'étage, la décoration nous rappelle une station de métro, avec ses fameux carreaux biseautés, la salle du rez-de-chaussée évoque un établissement populaire, avec son carrelage vintage et son affiche du film J'avais 7 filles de Jean Boyer.

Des recettes simples mais savoureuses

La brasserie propose des recettes simples, mais de qualité. En choisissant une formule "Entrée, plat, dessert", on s'en sort pour moins de 20 euros. Au choix en plat principal : croissants au jambon truffé, boudin noir et purée maison, ou encore une généreuse salade de saumon. En dessert, on retrouve de grands classiques, comme la mousse au chocolat, les profiteroles ou le riz au lait. Les produits sont de qualité et la cuisine est tout à fait au niveau. Autre point positif : le service est très chaleureux.

