Le meeting d'Hérouville sacre Sergei Shubenkov

Le jeune Russe a éclaboussé la huitième édition du meeting d'athlétisme d'Hérouville, jeudi 31 mai. Aligné sur le 110 mètres haies, il a réalisé une performance de premier ordre sur le plan international en signant un chrono de 13"18, pulvérisant du même coup son record personnel.

Sergei Shubenkov, 21 ans seulement, fera probablement parler de lui dans un avenir proche, peut-être même dès les Jeux Olympiques de Londres. Sa prestation a symbolisé une soirée réussie au-delà des attentes. Alors qu'Hérouville affichait un plateau certes dense mais peu ronflant, le meeting a débouché sur sept records du stade, un total conséquent au vu des dix épreuves organisées.

Jamais vu autant de monde

"C'est extraordinaire, se réjouit le responsable du plateau Florian Rothenmacher. C'est un super bon cru. On espère toujours battre nos records, mais c'est extrêmement rare d'avoir autant de bons résultats. En plus, on n'avait jamais vu autant de monde parmi les spectateurs."

Outre le 110 mètres haies, sa version féminine (100 mètres) s'est aussi distinguée grâce aux 12"85 de la Biélorusse Alina Talai, troisième des championnats du monde en salle l'hiver dernier. Exigeante, la demoiselle n'était pas tout à fait comblée. A la hauteur, le Français Fabrice Saint-Jean a manqué les minimas européens de peu (2,23 m, record du meeting) tandis qu'au triple saut, Françoise Mbango a calé à 13,25 mètres.