Montivilliers veut devenir la ville du vélo

Montivilliers (Seine-Maritime) se met à l'heure du vélo ! Samedi 15 juin 2019, la ville organise la première édition de La petite reine dans le cadre de la semaine du développement durable. L'objectif est de mettre en avant la mobilité douce. Montivilliers veut devenir une ville exemplaire dans le domaine : favoriser au maximum les déplacements à vélo ou en transport en commun. L'idée est de multiplier les pistes cyclables et bornes de recharge pour les voitures électriques, tout en favorisant les transports en commun (plus de parking à vélos et les bicyclettes autorisées dans le TER). Dans les prochaines années, la municipalité aimerait instaurer une journée sans voiture dans le centre-ville à l'occasion de La petite reine.

Écoutez Virginie Lambert, adjointe au maire de Montivilliers :

Première édition de La petite reine. - Montivlliers

Programme

Montivilliers organise La petite reine le samedi 15 juin 2019, cours Saint-Philibert. Il s'agit d'une journée dédiée au vélo et à la sensibilisation des modes de déplacement doux.

De 10 heures à 12 heures

• Randonnée sportive (à partir de 18 ans) : 40 kilomètres avec son vélo et sur inscription à partir de 9 heures 45.



• "Chasse à la balise" en autonomie (à partir de 18 ans) : une course d'orientation avec son vélo et sur inscription.



• Parcours "sportif" de motricité (à partir de 6 ans) : avec son vélo.



• Rando "Lézarde propre" (à partir de 6 ans) : balade autour de la sente des rivières, sur inscription.



De 10 heures à 17 heures

• Exposition de vélos anciens



De 14 heures à 16 heures

• Parcours de motricité "découverte" et "sensibilisation au Code de la route" (à partir de 6 ans, sur inscription).

• "Chasse au trésor" (à partir de 6 ans)

• Deux départs à 15 heures et 16 heures avec son vélo et sur inscription.

• De 14 heures à 17 heures - Tout public

• Parcours vélo-école (prêt de vélos)

• Atelier mécanique (apprentissage des bases de l'entretien de son vélo)

• Vélo Smoothie (cuisine à vélo)

• Scool'bus (vélo collectif avec chauffeur)

• Animation maquillage à vélo à bulles et à plumes Grainothèque

• Vélos fun

• concours du plus beau vélo décoré

• espace détente (consultation de livres)

• "Relai tri"

• Graine d'odyssée : découverte d'une aventure inédite (rencontre avec Alex Ferard, le tour de France en modes doux)



De 15 heures à 16 heures

• Randonnée en famille (à partir de 6 ans) : parcours entre cinq et huit kilomètres avec son vélo (électrique autorisé) et sur inscription.



De 15 heures à 16 heures 30

• "Éco rando" pédestre Fond Vallée : pour tout public (même avec les poussettes). Il faut se munir de gants de protection et de gilets jaunes.



