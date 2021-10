Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du lundi 17 juin

Bélier

Vous ne cacherez pas votre plaisir de vous retrouver avec des gens que vous appréciez particulièrement. Journée assez dynamique.

Taureau

Un peu nostalgiques, vous aimeriez à retrouver certains acteurs de votre histoire plus ou moins disparus. Le temps aura un peu trop vite passé à votre avis.

Gémeaux

Vous serez gonflé d'orgueil au constat de la réussite et l'évolution de vos enfants. Un bon coup de fouet pour commencer la semaine. Quel prodige.

Cancer

Après quelques jours, voire quelques semaines de passage à vide. Vous donnerez un grand coup de pied destiné à refaire surface. Le vent est un peu plus léger.

Lion

On pourrait vous donner l'oscar ou le César de la générosité. Non pas pour faire de la défiscalisation mais simplement vous avez bon cœur et c'est bien.

Vierge

Vous avez envie de changer de tonalité et aller toujours plus vers quelque chose de bienveillant, de positif et surtout enveloppé de toujours plus de légèreté.

Balance

L'amitié est marquée dans le thème du jour. Une complicité considérée comme redoutable. Une union qui vous permet d'avancer sur les chemins escarpés.

Scorpion

Peut-être l'envie de revoir votre décoration. Rien de compliqué et d'ostentatoire mais vivre dans la simplicité, le raffinement et la limpidité.

Sagittaire

Journée un peu compliquée. Quand le paradis vire à l'enfer. Difficultés à vous faire comprendre et faire valoir vos droits. Courage.

Capricorne

Vous tenterez de marcher dans les pas de ceux qui vous ont tant inspirés jadis. Concepts à revisiter avec les besoins du moment.

Verseau

C'est plutôt positif. Les épreuves sont derrière vous. Les projets entre autres professionnels vont commencer à s'accumuler. Que voulez-vous de plus ?

Poissons

Tout roule ; aucune place possible pour la mélancolie. Vous désirez aller de l'avant. Si vous avez des désirs de changer de travail. La période est plutôt favorable.