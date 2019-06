Près d'Étretat, un village mobilisé contre une fermeture de classe

Fin février 2019, les habitants d'Heuqueville (entre Le Havre et Étretat en Seine-Maritime) apprenaient qu'une classe de leur école était menacée pour la rentrée 2019-2020. Les bâtiments ont moins de 10 ans, mais face à la baisse des effectifs le rectorat a décidé de supprimer un poste. L'école d'Heuqueville compte quatre classes à double niveau. Il y a cette année 77 élèves et 75 étaient envisagés pour la prochaine saison. Du côté de la mairie, on conteste ce chiffre en mettant en avant l'installation de nouvelles familles dans la commune.

Une forte mobilisation des parents

Ce petit village de 710 habitants s'est rapidement mobilisé pour sauver sa classe. Le 18 mars 2019, ils ont manifesté devant l'établissement. Une pétition a été lancée. Le 21 mars, ils ont organisé une opération escargot avec distribution de tracts sur la D940 (l'axe Fécamp Le Havre). En mai, des dessins réalisés par les enfants ont été envoyés au rectorat et début juin, parents et enfants ont réalisé une vidéo.

Un référé devant la justice

Depuis le 3 juin 2019, les parents d'élèves occupent jour et nuit l'école d'Heuqueville. Une façon de maintenir la pression sur l'académie. Après deux semaines de mobilisation, une journée école morte est prévue vendredi 14 juin.

La mairie a fait appel à une avocate spécialisée pour contester la décision du rectorat. Le dossier passera en référé lundi 17 juin 2019 au tribunal administratif de Rouen. Patrick Bucourt, le maire, espère une suspension de la décision. Il a également engagé un recours en annulation devant la justice.

Réponse du rectorat

L'académie de Rouen rappelle que "Les ouvertures et fermetures de classes se font selon des critères d'équité sur l'ensemble du territoire du département. La fermeture de classes dans des écoles qui ont une moyenne de 25 élèves par classe est compensée par l'ouverture de classes dans d'autres secteurs où la moyenne est plus élevée. " Elle précise qu'à "la rentrée 2019, le département de Seine-Maritime comptera 34 postes de plus. Avec moins d'élèves (1 117 élèves en moins) et plus d'enseignants (34 postes de plus)".

Sur le cas précis de l'école d'Heuqueville, le rectorat indique de la situation va être réexaminée en juin en fonction de l'évolution des effectifs. Le prochain Conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) est prévu le 25 juin 2019.

