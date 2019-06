Armada de Rouen : une balade commentée sur la vedette la Lieutenance

Parmi la vingtaine de bateaux de passagers mis à disposition des visiteurs de l'Armada de Rouen (Seine-Maritime), certaines vedettes normandes ont remonté la Seine pour l'occasion. C'est le cas de La Lieutenance, une vedette en activité au port de Honfleur, qui emmène habituellement les touristes à la découverte du Pont de Normandie.

De Honfleur à Rouen

Son capitaine Pierrick Cauchois nous parle de ces croisières commentées, qui offrent une vue imprenable sur les bateaux rassemblés à l'occasion de l'Armada. "Je suis un ex-marin-pêcheur reconverti. Depuis 2001, j'exploite cette vedette de passager.", explique-t-il. Si le bateau circule habituellement dans l'embouchure de la Seine, la vedette a déjà proposé des balades commentées à l'occasion de quelques régates locales, comme la Solitaire du Figaro, il y a quelques années.

"C'est notre deuxième Armada", souligne Pierrick. "Nous sommes déjà venus il y a six ans." Après une remontée de la Seine commentée, la vedette effectue dix croisières d'une heure par jour, mais aussi des balades nocturnes pour profiter du feu d'artifice. "Les croisières pour les feux d'artifice ont été prises d'assaut, tout comme la croisière retour Rouen-Honfleur lors de la Grande parade : ce sont des excursions très attendues !"

Sur le pont supérieur, un matelot fait des commentaires sur mesure ! - Elodie Laval

Petite vedette et grand confort

La Lieutenance peut accueillir à son bord 88 passager en intérieur et 62 personnes sur le pont extérieur. Pour l'Armada, l'équipe a été renforcée : ils sont cinq à bord pour assurer la navigation, le confort et la sécurité des passagers. Tous sont, bien sûr, polyvalents et le capitaine est assisté d'un second si besoin. La vedette circule à une vitesse de 4 à 7 nœuds, une vitesse de croisière qui permet aux passagers de prendre le temps de profiter pleinement du spectacle.

Pierrick, le capitaine de bord, nous emmène à la découverte des trésors de l'Armada. - Elodie Laval

"Le point de vue est exceptionnel", souligne le capitaine Pierrick. "On profite beaucoup mieux de l'Armada depuis la Seine que sur les quais, avec le recul nécessaire et loin de la foule. En plus, en période de basse mer, les carènes des bateaux sont beaucoup moins visibles depuis les quais alors que depuis la Seine le problème ne se pose pas." La petite taille de la vedette lui permet aussi de s'approcher au plus près de ces gréements monumentaux. Le spectateur peut ainsi observer dans des conditions optimums les détails de leur superbe architecture.

Commentaires en live

"Le départ du circuit se fait entre le pont Guillaume le Conquérant et Jeanne d'Arc", explique Pierrick. "Nous naviguons dans la partie maritime du port de Rouen. En une heure, nous faisons une grande boucle jusqu'au bout des quais en passant sous le Pont Flaubert ce qui nous permet de découvrir l'intégralité des bateaux de l'Armada." La visite est commentée en direct par un matelot.

Certaines reconstitution ont été utilisés comme décors de films. - Elodie Laval

"Pour cette 7e édition, on retrouve de nombreux navires qui ont déjà participé à l'évènement, comme le Guauhtémoc, un des favoris du public, ou l'Hermione, mais aussi des navires moins connus." Le commentateur nous révèle la fonction première de ces gréements, leur port d'attache, leurs caractéristiques techniques, comme la surface de la voilure ou leur tirant d'eau, mais aussi la signification de leur nom et des anecdotes croustillantes sur l'histoire de ces gréements : une excursion instructive et divertissante !

Tous les jours jusqu'au 15 juin inclus, de 10h à 19h (départ toutes les heures), quai du Havre à Rouen. De 10 à 16€. promenades-en-mer.com

