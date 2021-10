Le-Havre. [Photos] Vague orange au Havre pour le match des Pays-Bas !

De l'orange, de l'orange et… de l'orange ! Les rues du Havre (Seine-Maritime) ont changé de couleur mardi 11 juin 2019 à l'occasion de la venue des supporters Néerlandais. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement jusqu'à la Cité Océane pour assister au match de poule de la Coupe du monde féminine de football entre leur équipe et la Nouvelle-Zélande. Leur fédération a même organisé une parade de la plage jusqu'à la gare pour supporter l'équipe et animer la ville.

Dirk et Catherine Van de Graaf viennent de région parisienne. Lui est originaire des Pays-Bas. - Noémie Lair

Parmi ces supporters, il y a Dirk Van de Groof, vêtu de la tête aux pieds de orange, évidemment. Ce Néerlandais habite en France depuis 35 ans et ne voulait pas louper ce match : "La Coupe du monde est un événement unique parce qu'on ne sait pas si elle reviendra en France d'une part, et parce qu'elle me permet de voir l'équipe des Pays-Bas d'autre part.", raconte-t-il.

Les rues du Havre ont pris une soudaine couleur orange... - Noémie Lair

Des milliers de supporters

Ce sport est particulièrement suivi dans le pays et comme en France, le foot pratiqué par des femmes aux Pays-Bas commence à trouver sa place, ce qui explique cet engouement. "C'était confidentiel avant, mais comme elles ont gagné le championnat d'Europe, il y a deux ans, ça a changé, c'est une équipe qui compte et les médias la suivent beaucoup plus." Résultat : des milliers de supporters prêts à suivre l'équipe féminine jusqu'au Havre. Et ils seront encore plus nombreux pour le deuxième match à Valenciennes, pari Dirk Van de Groof, "Il y aura peut-être 10 000 voire 15 000 supporters des Pays-Bas parce que ce n'est pas très loin !"

Embarquez avec nous à bord du bus néerlandais ! pic.twitter.com/dgJ3kOLYNe — Le Havre ⚽️🏃‍♀️ (@LH_LeHavre) 11 juin 2019

Et cette vague orange a semble-t-il porté les footballeuses néerlandaises puisqu'elles se sont imposées 1 but à 0 contre la Nouvelle-Zélande. À Valenciennes, elles affronteront le Cameroun, samedi 15 juin.

Direction le stade Océane ! - Noémie Lair

Pour trouver le stade Océane, il n'y avait qu'à suivre la fil orange ! - Noémie Lair

Supporter de la tête au pieds ! - Noémie Lair

Plus de 10 000 spectateurs étaient présents au stade Océane et beaucoup étaient Néerlandais. - Noémie Lair

Nos Bleues jouent leur deuxième match de poule dès ce mercredi 12 juin, à 21 heures, contre la Norvège, à Nice.

