Le-Havre. Matchs de la Coupe du monde : des rendez-vous familiaux

Le Havre (Seine-Maritime) vit au rythme de la Coupe du monde féminine de football. La ville accueille, du 8 au 27 juin, sept matches, dont un huitième et un quart de finale. Mardi 11 juin 2019, au Stade Océane, la Nouvelle-Zélande affrontait les Pays-Bas. Le Havre a pleinement profité de l'affiche, avec un défilé des supporters Hollandais à la mi-journée, entre la plage et la gare. Le village de la Coupe du monde a également accueilli le public de 10 heures à 14 heures.

La famille Duteil, de Criquetot-l'Esneval, est venue profiter de la rencontre Nouvelle-Zélande Pays-Bas. Christelle David (la nounou), Louis (le papa) et les enfants (de gauche à droite : Augustin, Eléonore et Léopold). - Gilles Anthoine

Un public familial

Le match Nouvelle-Zélande Pays-Bas a été très disputé. Ce sont finalement les Hollandaises qui se sont imposées 1 à 0. Le but a été marqué à la toute fin de la rencontre, à la 92e minute. 10 654 spectateurs avaient fait le déplacement. Il y avait beaucoup de supporters hollandais, plusieurs milliers, mais pas seulement: beaucoup de familles de la région ont profité de l'événement. C'est le cas de la famille Duteil, de Criquetot-l'Esneval. Louis, le papa, est venu avec ses trois enfants, Augustin, Léopold et Éléonore, et la nounou Christelle David. Un bel après-midi au stade pour vivre une ambiance de Coupe du monde.

