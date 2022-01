Les Virées du Terroir reviennent à Saint-lô

D'années en années, les Virées du Terroir rencontrent de plus en plus de succès. Les passants peuvent y découvrir nombreux produits issus de l'agriculture biologique mais aussi du pain cuit sur place dans un four artisanal, des savons-maisons, des produits anglais, etc...

Chaque premier jeudi du mois, vous êtes conviés à une nocturne puisque les Virées du Terroir seront ouvertes jusqu'à 22h avec des animations musicales.

Inauguration le 7 juin à 18h en présence des Triolettes, groupe folklorique de Villedieu et exceptionnellement, il n’y aura pas de marché le jeudi 21 juin, en raison des préparatifs de la Fête de la musique qui aura lieu le 22 à Saint-Lô.