Agression d'un journaliste à Rouen : un suspect mis en examen

Une personne a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire après l'agression lundi d'un journaliste de France 3 Normandie, devant une mosquée dans la banlieue de Rouen (Seine-Maritime). "Une information judiciaire a été ouverte du chef de vol avec violences en réunion. La personne déférée a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire", a indiqué le procureur de Rouen, Pascal Prache, qui n'a pas souhaité donner davantage de détails.

Cinq jours d'ITT

Âgé d'une cinquantaine d'années, le journaliste agressé alors qu'il tournait des images devant une mosquée de Petit-Couronne s'est vu reconnaître cinq jours d'ITT, selon la direction de France 3 Normandie. Venu prendre des images pour illustrer un sujet sur le passage devant la justice de l'imam de la mosquée, il avait "été pris manu militari par plusieurs personnes qui l'ont emmené à l'intérieur du lieu de culte", avait rapporté le directeur régional de France 3 Normandie, Erik Berg.

Bousculé et mis au sol, sa caméra a aussi été dégradée avant d'être volée, selon M. Berg qui évoquait un "lien avec le sujet du procès de Boulogne-sur-Mer". Le journaliste a déposé plainte pour coups et blessures, vol et dégradation.

Lundi, l'imam de Petit-Couronne a été condamné par le tribunal de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) à trois ans de prison dont un avec sursis pour avoir fourni des bateaux pneumatiques à des migrants, afin de leur permettre de rejoindre la Grande-Bretagne.

A LIRE AUSSI.

Un imam de Rouen condamné pour avoir aidé des clandestins