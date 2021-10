Rouen. Armada 2019 : officiers de liaison, trait d'union entre terre et mer

Ils font partie de ces petites mains qui travaillent dans l'ombre et sans lesquelles, rien ne serait possible. Martin Butruille, 68 ans, est l'un des officiers de liaison de l'Armada 2019. Affecté à un bateau pendant toute la durée de l'événement, il jouera le rôle de facilitateur avec le commandant du Tenacious, un trois-mâts anglais. "Il s'agit de régler tous les problèmes de diverses natures qui peuvent se poser en lien avec le Block (le PC Armada ndlr).", explique l'ancien directeur commercial du port de Rouen. Il peut s'agir de problèmes de santé, de sécurité, d'approvisionnement à bord, de traitement des déchets, etc. En général deux par bateaux, ces officiers se relaient pour une présence permanente de 10h à 23h sur le navire.

"On est aussi là pour rappeler au commandant son programme, comme les cocktails ou les dîners officiels. À sa demande, on peut l'accompagner pour lui servir d'interprète.", explique Martin Butruille.



Un poste clé

Bénévole, Martin Butruille a bien conscience de l'importance d'un tel poste dans l'Armada. "On a un briefing chaque matin et le soir, on doit rendre des comptes. Cette année, on doit aussi prêter une importance toute particulière aux questions de sécurité.", souligne-t-il. Sa carrière professionnelle, au port de Rouen et chez l'armateur Delmas, ainsi que sa passion pour la voile, le qualifie tout naturellement pour cette fonction. Son anglais est impeccable, ce qui est la base pour ce navire britannique.

Le retraité a aussi bien conscience des limites du poste : pas question de devenir un prestataire de services, au petit soin de tout l'équipage. "On ne répond qu'aux demandes du commandant. On n'est pas là pour réserver un restaurant dans le centre ou faire monter les bouteilles de whisky à bord.", explique-t-il dans un sourire. C'est en tout cas un moyen de vivre l'Armada au cœur de l'événement, pour lui qui représentait le port au sein du conseil d'administration de l'association. "L'Armada, c'est l'association du rêve et de l'aventure, avec en plus la partie histoire des vieux gréements.", conclut le passionné, en attendant de rencontrer son commandant.

