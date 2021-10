Rouen. Incendie à Rouen : 22 pompiers mobilisés, trois personnes relogées

Un incendie s'est déclaré dans un appartement rue de la France libre à Rouen (Seine-Maritime) lundi 3 juin 2019. Le feu a pris vers 23 heures, au premier étage d'un immeuble de quatre niveaux. Le bâtiment a été évacué et l'intervention des pompiers, pendant deux heures et demie, a permis d'éviter la propagation des flammes aux logements voisins. En revanche, l'appartement sinistré a été totalement détruit par les flammes et les trois occupants vont devoir être relogés.