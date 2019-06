D-day : drones et lâchers de ballons interdits dans le Calvados

Ce lundi 3 juin 2019, la préfecture du Calvados a interdit, via un communiqué, l'utilisation des drones, mais également les lâchers de ballons et lanternes volantes, à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement.

Motifs liés à la sécurité aérienne

Cet arrêté est en lien avec la sécurité aérienne mise en place lors de cette journée particulière dans le département. Les responsables indiquent devoir "assurer la sécurité (dans les circonstances du D-day, ndlr) des personnes et des biens par des mesures adaptées". Les drones seront donc interdits du 3 au 6 juin (minuit) et les ballons et lanternes pour trois jours supplémentaires, du 3 au 9 juin (minuit).

Les lâchers de ballons et lanternes seront temporairement interdits dans le département du #Calvados du 3 au 9 juin 2019 et les survols de drones du 3 au 6 juin 2019

