Législatives 2012 : Rudy L'Orphelin, candidat EELV dans la 1ere circonscription du Calvados

Il est candidat dans la 1ere circonscription du Calvados, et représentera le parti Europe Ecologie Les Verts. Agé de 30 ans, il est par ailleurs maire adjoint à Caen. "Je vois un fort désir de changement de notre modèle de développement et l'innovation existe sur notre territoire. Il faut l'amplifier à l'Assemblée nationale", a-t-il expliqué.

Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La première circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Canton de Caen-1, Canton de Caen-2, Canton de Caen-3, Canton de Caen-8, Canton de Caen-9 et Canton de Tilly-sur-Seulles. Le député Philippe Duron (PS) en est le candidat sortant.