Législatives 2012 : Sabine de Villeroché, candidate du FN dans la 1ere circonscription du Calvados

Agée de 41 ans, elle est candidate dans la 1ere circonscription du Calvados, et représentera le Font Nationale. Sabine de Villeroché a été avocate, avant de se consacrer à l'éducation de ses enfants. "Je défendrai les Français dans leurs véritables préoccupations. Il faut sortir du système et préserver la bonne dépense publique, la santé, la sécurité, l'école et l'armée ; et il faut réduire la fraude sociale", a-t-elle notamment indiqué.



Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La première circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Canton de Caen-1, Canton de Caen-2, Canton de Caen-3, Canton de Caen-8, Canton de Caen-9 et Canton de Tilly-sur-Seulles. Le député Philippe Duron (PS) en est le candidat sortant.