"Tout passera par un trèsbon parcours des Bleues"

Anaïs Bounouar, avec cette Coupe du monde en France, on imagine que cette compétition est décisive pour l'avenir du ballon rond au féminin dans l'hexagone ?

"On n'est pas en retard en Normandie en matière de football féminin. Je dirai même qu'on a pris le bon chemin et que l'on est dans le bon tempo. Mais il est toutefois certain que cette Coupe du monde féminine chez nous, doit être un catalyseur. Je suis sûre qu'elle va avoir un effet incontestable dans les régions car l'engouement est réel autour de la compétition."

Est-ce que le résultat de l'équipe de France conditionnera le développement du foot féminin ?

"Absolument ! Tout cela passera par un très bon parcours des Bleues et elles ont le potentiel. En revanche, il est tout aussi évident que si la route de l'équipe de France s'arrête rapidement, les retombées seront diminuées. Je connais bien Corinne Diacre la sélectionneuse et je lui fais confiance. Elle a construit une équipe pour gagner ce mondial, mais il est évident qu'il y a un gros devoir de résultat pour cette équipe. Je pense que la gestion de la pression sera décisive."

À la fin de ce Mondial, que doit être l'avenir du foot féminin en France et en Normandie ?

"Il faudra surfer la vague déclenchée par cette compétition, surfer sur la qualité des matches et du spectacle qui auront valorisé la pratique.

Après, charge nous sera donnée d'accueillir, former et accompagner des jeunes footballeuses vers la pratique d'abord, et vers le haut niveau ensuite."

A LIRE AUSSI.

[INTERVIEW] Anaïs Bounouar : "le SM Caen est dans le bon tempo"

Fatma Samoura, première femme secrétaire générale de la Fifa: "Le plafond de verre tombe"

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu

Foot: la France en ordre de bataille pour "son" Mondial-2019 féminin

Euro: l'épreuve de vérité pour les Bleues d'Echouafni