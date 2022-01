Législatives 2012 : Béatrice Dupont, candidate du Front de Gauche dans la 1ere circonscription du Calvados

Agée de 53 ans, elle est candidate dans la 1ere circonscription du Calvados, et représentera le Font de Gauche. Béatrice Dupont est infirmière anesthésiste. "Faut voter Front de gauche, donc l'humain, déterminé à s'en prendre aux profits du monde de la finance", a-t-elle notamment déclaré.



Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La première circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Canton de Caen-1, Canton de Caen-2, Canton de Caen-3, Canton de Caen-8, Canton de Caen-9 et Canton de Tilly-sur-Seulles. Le député Philippe Duron (PS) en est le candidat sortant.