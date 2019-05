Football : le Stade Malherbe de Caen devrait changer de président !

Depuis le vendredi 24 mai dernier et la relégation du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2, au soir de la défaite contre Bordeaux (0-1), les remous étaient nombreux en coulisses. Fragilisé en interne, le président Gilles Sergent l'était aussi, aux yeux des supporters et suiveurs du SMC.

Selon nos informations, ce samedi 1er juin 2019, Gilles Sergent devrait ainsi annoncer qu'il met un terme à son mandat de président, pour raisons personnelles, après 380 jours d'exercice.

#SMCaen pistes : #OléNicolle, #Brouard et #Tanchot confirmées et une surprise qui tiendrait la corde pour l'instant, choix de #Sergent.

Du + et du - dans chq cas chez les décideurs @SMCaen. Entretiens cet am et demain décisifs.

Choix dans la foulée. #mercato #entraineur ⚽️ — Sylvain Letouzé (@SylvainLetouze) 30 mai 2019

Toujours selon nos informations et après validation par le conseil de surveillance du club, au sortir de la réunion de directoire qui aura lieu ce vendredi 31 mai 2019 en fin d'après midi, c'est Fabrice Clément qui devrait être nommé 27e président du Stade Malherbe de Caen.

Président et entraîneur nommés en même temps ?

Ancien président de l'US Granville, qu'il a mené à une double montée et un quart de finale de Coupe de France, Fabrice Clément a fait son entrée dans le directoire en mai 2018. Il s'était attaché, depuis, à travailler sur tous les dossiers compliqués de la saison qui vient de s'écouler.

Dans ces dossiers et pour le plus récent, nous sommes en mesure, ce vendredi matin 31 mai 2019, de vous confirmer la liste finale de quatre noms possibles pour occuper le poste d'entraîneur. Elle est composée : d'Oswald Tanchot, de Régis Brouard, de Didier Ollé-Nicolle et de Frédéric Hantz. Les deux derniers cités semblent toutefois être les deux "finalistes" pour l'obtention du poste. La réponse officielle devrait être communiquée dans les toutes prochaines heures par le club.

