Caen. D-Day à Caen : les commerçants du périmètre veulent être indemnisés

Une forteresse éphémère va prendre forme le jeudi 6 juin 2019, autour de la préfecture de Caen. C'est là qu'Emmanuel Macron et Donald Trump déjeuneront ensemble, à l'occasion des commémoration du 75e anniversaire du Débarquement. Autour du bâtiment, un périmètre de sécurité va être établi.

Il sera impossible d'entrer dans cette zone de bouclage. Seuls les habitants pourront sortir de chez eux, mais seulement si nécessaire. Ils seront alors escortés par des forces de l'ordre dans leurs allés et venues.

Un quartier entier bouclé

Dans le quartier, on s'attend donc à une journée morte. Écoutez le reportage tourné sur place :

Reportage : le quartier de la préfecture se prépare au 6 juin Impossible de lire le son.

Certains commerçants réclament des indemnités

Prévenus seulement cette semaine, certains commerçants se plaignent d'une perte sèche sur leur chiffre d'affaires. C'est le cas, par exemple, de Marie-Laure Rousseau, gérante de la supérette du quartier : "Je vais devoir fermer presque toute la journée, c'est clairement un manque à gagner.".

Elle ajoute : "On aurait bien aimé être indemnisé, moi et d'autres professionnels du quartier, mais je crois qu'on peut s'asseoir dessus ! C'est dommage, on aurait aimé ouvrir le débat.".

Les commerces ne seront pas les seuls à être impactés par cette zone de bouclage. Deux établissements scolaires se trouvent également dans ce périmètre d'interdiction. Les cours n'y seront pas assurés le jeudi 6 juin 2019 et ils seront fermés, sans aucun accueil des élèves.

