Législatives 2012 : Eric Le Denmat, candidat de Fun dans la 2e circonscription du Calvados

Agé de 50 ans, il est candidat dans la 2e circonscription et se présente sans étiquette. Micro entrepreneur, il s'est déjà présenté dans cette circonscription en 2002 et en 2007. "Je voudrais rassembler les jeunes et les moins jeunes avec moins de ringardise, moins de choses qui sont toujours dites et être plus concret", a-t-il indiqué.

Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La deuxième circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Caen-IV, Caen-V, Caen-VI, Caen-VII, Caen-X, Troarn.