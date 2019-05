Quatre blessés

Vendredi 24 mai vers 17 heures, deux voitures sont entrées en collision aux Monts d'Aunay, sur la commune déléguée de Danvou-la-Ferrière. Il y avait six personnes transportées, au total, dans ces deux voitures. À bord des véhicules, six personnes, dont quatre blessées. Plusieurs centres de secours de pompiers ont été dépêchés sur les lieux : Aunay-sur-Odon, Bény-Bocage, Vassy et Thury-Harcourt.

