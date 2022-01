Les chiffres du chômage en Basse Normandie : peu d'évolution en avril.

Le nombre de demandeurs d’emploi en Basse Normandie stable fin avril.

Il diminue de 0.1% pour les personnes totalement privées d’activités, il augmente de 0.1% en France métropolitaine. Par département, l’évolution varie de plus 0.2% dans la Manche, plus 0.3% dans l’Orne, moins 0.4% dans le Calvados.

Si l’on ajoute les personnes ayant une activité réduite, le nombre de demandeurs d’emplois dans la région reste stable en avril par rapport au mois précédent. Au total, en Basse Normandie, 93.268 personnes sont inscrites à Pôle Emploi.

Les plus de cinquante ans restent la catégorie la plus touchée par le manque d’activité, plus 0.4% le mois dernier, mais plus 11.2% sur un an. La catégorie des moins de 25 ans croît de 0.1% en avril, plus 1.2 % ces douze derniers mois, et plus 2.5% pour les 25 / 49 ans, catégorie qui diminue de 0.2% en avril.