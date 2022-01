Pauline Llorca est Miss Calvados 2012

La jeune femme de 23 ans, est originaire de Lisieux. Pauline Llorca est actuellement en fin d'étude de masseuse kinésitérapeute à Berk, dans le Pas-de-Calais. Selon Delphine Wespiser, Miss France 2012, et membre du jury, "le choix a été simple". Pauline Llorca, s'est dit très heureuse, et se prépare déjà pour l'élection de Miss Normandie et pourquoi pas de Miss France, pour comme elle le dit, "tenter l'impossible".

"Je suis contente d'être sur la fin de mes études, car je n'aurais pas à les arrêter pour poursuivre cette compétition", a-t-elle déclaré. Pauline Llorca représentera donc le Calvados lors de l’élection de Miss Normandie 2012 à Coutances le 21 septembre, qualificative pour Miss France, diffusée en direct sur TF1 le 8 décembre prochain.

