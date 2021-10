Rouen. Historique et héroïque, le Rouen Normandie Rugby monte en Pro D2

Le Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) est en Pro D2. Depuis des mois, c'est un rêve, un objectif. Une mission, même, pour tout un groupe qui n'aurait pas pu se satisfaire de moins. Depuis le vendredi 24 mai 2019, c'est une réalité. Avec un retard de 11 points au coup d'envoi contre Albi, Rouen a réalisé l'exploit en gagnant de 12 points (24-12).

La victoire au bout du suspense

Ce n'était pas le plus beau match de la saison du RNR. Loin de là. Indiscipliné, parfois maladroit mais toujours plein d'envie, les Normands s'en sont remis au pied de Jordan Michallet pendant tout le match puis à celui de Matty James pour la pénalité de la gagne. Conquérants en défense, les Rouennais sont parvenus à maintenir leur avance de 12 points dans les derniers instants d'une fin de match irrespirable. Concentrés, ils ont laissé passer l'orage pour ne pas commettre la faute qui aurait offert une pénalité décisive et salutaire aux Albigeois. Jusqu'à enfin récupérer une pénalité, botter en touche et lever haut les bras vers le ciel.

Pendant de longues minutes, les joueurs ont célébré cette montée avec un public venu en nombre et qui a pleinement joué son rôle de seizième homme. Puis les héros du soir sont rentrés dans l'intimité du vestiaire pour célébrer leur exploit entre-eux. La fête promettait d'être belle. Quand il leur prendra l'envie d'aller se coucher, ce sera dans la peau de tout frais promus en Pro D2.

A LIRE AUSSI.

Rugby (Playoffs) : terrible soirée pour Rouen à Albi

Bédanne, terre d'accueil du prochain stade du Rouen Normandie Rugby ?