Explosion d'un colis piégé à Lyon, des blessés légers

Tendance Ouest a écrit :

Nouvel arrêté anti gilets jaunes à Rouen

C'est devenu une habitude à la veille des rassemblements prévus pour les gilets jaunes: le vendredi 24 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime a pris un nouvel arrêté pour interdire les manifestations "dans le périmètre du centre-ville historique et commerçant de Rouen" pour la journée du samedi 25 mai 2019, de 10h à 22h. Cet arrêté s'étend également au rond-point des Vaches, à Saint-Étienne-du-Rouvray. De plus, la vente et l'utilisation de pétards ou de feux d'artifice et le transports de "produits chimiques, inflammables ou explosifs" est interdit pour l'ensemble du week-end.

10h16