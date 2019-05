Cathédrale de lumière à Rouen : les nouveaux mondes à l'honneur cet été

Pour sa 7e édition, Cathédrale de lumière, événement instauré par la Métropole, se renouvelle avec un spectacle encore plus innovant, imaginé par l'équipe de Cosmo AV. Rendez-vous estival désormais incontournable, Cathédrale de lumière revisite le patrimoine et l'histoire locale en magnifiant la façade ouest de la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Joseph Cristiani, l'un des concepteurs, nous explique les tenants de ce nouveau son et lumière :

Quelles sont les techniques utilisées pour concevoir un tel son et lumière ?

Joseph Cristiani : "La Métropole nous a confié la réalisation des précédents sons et lumières ce qui nous a permis d'améliorer au fil des ans nos techniques. Cette fois nous renouvelons considérablement nos moyens techniques. Nous passons de 10 à 17 projecteurs de manière à assurer une plus grande qualité visuelle et une meilleure performance énergétique. Depuis la création du spectacle Guillaume le conquérant nous avions modélisé la cathédrale en 3D dans les moindres détails pour nous adapter au mieux au relief de la cathédrale et lors de la conception nous travaillons désormais l'image virtuelle avec des casques 3D pour en optimiser les effets."

Quel est le sujet de ce nouveau spectacle ?

"Il s'agit des aventures humaines et des explorateurs : un thème choisi pour faire écho à l'Armada. Ce son et lumière raconte une page d'histoire, depuis les marins du XVIe épris d'aventures jusqu'à nos plus récents explorateurs. Ce sujet est abordé sous divers angles : le rêve engendré par ces îles paradisiaques, les richesses de ces nouveaux mondes, les difficultés du voyage, les pirates, les craintes des conditions météo, le folklore des monstres marins ou la découverte de civilisations inconnues. Il n'y a pas de chronologie, ce n'est ni narratif ni documentaire mais c'est un pur spectacle de divertissement : nous offrons au spectateur une véritable expérience visuelle."

Quelle est l'esthétique choisie ?

"Nous voulions que ce spectacle s'adresse au plus grand nombre : c'est un véritable voyage en image servi par des effets visuels saisissants. Pour le concevoir nous nous sommes inspirés de certains films grand public comme Master et commander, Pirates des Caraïbes et Les révoltés du Bounty. Encore une fois, c'est aussi un projet participatif car les chorales de la Métropole ont été sollicitées pour le final : le spectacle s'achève avec le chant de marin Santy Anno un élément incontournable de la culture populaire. La bande-son contribue pleinement à cette esthétique. Il s'agit d'une musique de film d'aventures imaginée par Rémi Boubal qui l'on avait déjà confié la musique de Guillaume le conquérant et Viking et qui transporte littéralement le spectateur."

Du 1er juin au 15 septembre 2019 (à partir de 23h du 1er juin au 31 juillet ; à partir de 22h30 du 1er au 15 août ; à partir de 22h du 16 au 31 août et à partir de 21h30 du 1er au 15 septembre), parvis de Notre-Dame de Rouen. Gratuit. rouentourisme.com

