Législatives : Jean-Pierre Raffarin venu soutenir Véronique Louwagie à L'Aigle

Ancien Premier ministre ou pas, Jean-Pierre raffarin n'a pas échappé aux inextricables bouchons de la Route Nationale 12, à St Rémy/Avre. Et c'est donc très en retard, qu'il est arrivé à L'Aigle.

Salle comble

Devant près de 400 militants Jean-Pierre Raffarin s'est exprimé pendant près d'une heure : emploi, aménagement du territoire (la Nationle 12!), agriculture, éducation, il a trouvé de nombreux points communs entre l'Orne et sa région Poitou-Charentes. "Mais nous en plus, on a Ségolène", a-t-il plaisanté.

Après quoi, il a dédicacé son dernier livre à de nombreux militants de l'UMP.

Jean-Pierre Raffarin pour qui, la page du Sarkozisme tournée, l'UMP peut gagner les législatives. L'ancien Premier ministre ne tarit pas d'éloges envers Véronique Louwagie.

Ecoutez-le ci-dessous: