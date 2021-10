Granville. [Tendance Live Granville] Skip the Use, l'empreinte rock

Les rockeurs sont de retour. Après la parenthèse solo de leur chanteur Mat Bastard, les Lillois viennent faire vibrer les remparts de la Fontaine Bedeau. Le collectif s'est imposé auprès du grand public en 2012 avec le titre Ghost. La profession ne s'y trompe pas en le récompensant d'une victoire de la musique, "meilleur groupe de rock 2014". L'année qui suit Skip the Use participe au Tribute to Téléphone en reprenant très nerveusement le légendaire Ça (c'est vraiment toi). En 2016, le groupe est retenu pour interpréter la chanson officielle des supporters des bleus pour l'Euro. Il redonne des couleurs au morceau de Kiss I was made for loving you. Soyez les premiers à découvrir Skip the Use et son leader charismatique Mat Bastard, version 2019.