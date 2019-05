Bonne table à Rouen : la Régalette, quartier de la préfecture

La devanture jaune de la Régalette ne peut qu'attirer le regard. D'autant plus qu'elle est toute neuve, puisque l'établissement n'a ouvert ses portes que depuis une semaine, tout rond, le jour de ma visite. La responsable de ce petit restaurant, situé à deux pas de la préfecture et de la faculté de droit, à Rouen (Seine-Maritime), est fière de l'annoncer. On sent également l'amour du travail bien fait lorsqu'elle détaille la carte des sandwiches, hot-dog, tartines et autres snacks, à déguster sur place ou à emporter, en précisant que tout est fait à la minute avec des produits frais et locaux.

Que du fait maison

Moi, ce qui m'intéresse, c'est le plat du jour. Je vois donc arriver devant moi une belle escalope de poulet, farcie avec du jambon cru et du cantal. Un petit délice. En accompagnement, les frites maison, bien grillées et servies encore avec la peau, sont excellentes, surtout avec la sauce de la viande.

Pour le dessert, je me laisse tenter par une bonne crêpe à la confiture. Là encore, c'est du fait maison puisque la gérante m'annonce que la confiture de cette semaine, aux agrumes et à la vanille, c'est elle-même qui l'a faite. Pas trop sucrée et légèrement amère, elle change agréablement et conclut en beauté un bon repas. Avec un service rapide et agréable, la formule plat, dessert et boisson pour 15,50€ est à recommander !

La Régalette, 35 rue Le Nostre à Rouen. Tél. 06 20 86 91 72

