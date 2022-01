Hockey : le HCC ne s'est pas affaibli

Inquiétants dans un premier temps, les mouvements d'effectif se sont révélés plus rassurants à mesure que le mercato avançait. Luc Chauvel se dit "ravi" du groupe qu'il a à sa disposition. "On aura des atouts pour performer mais on sait que la saison sera très dure, expose le coach. Les jeunes vont arriver avec leur fraîcheur et l'envie de prouver. Il y aura des joueurs d'expérience à leurs côtés. Je veux un groupe de guerriers."

À première vue, la défense est jeune mais pas forcément plus faible que celle de la saison dernière. L'attaque dispose de quelques valeurs sûres supplémentaires. "C'était important d'avoir une première ligne capable de marquer des buts, souligne le président Soghomonian. Je suis plutôt rassuré. Après, il faut que la mayonnaise prenne."