Mondeville. Plateaux éphémères : les arts de la rue font leur retour à Mondeville

Avec Plateaux Éphémères, samedi 25 et dimanche 26 mai 2019, les arts de la rue investissent Mondeville près de Caen (Calvados) pour de nombreux spectacles gratuits. Organisé par le théâtre La Renaissance, le festival se tient place des Tilleuls, en face de la salle de spectacles mondevillaise.

Spectacles tout public

Festival engagé et décalé, il convie enfants, ados et adultes à rire des questions d'actualité, sur le ton de l'absurde et de la dérision. Les compagnies invitées présenteront des spectacles de danse, musique, théâtre et poésie. Pour les plus petits, la compagnie Les P'tites Goules animera un atelier de maquillage fantaisie.

Samedi soir, il ne faudra pas manquer Fée, le spectacle délirant de Fred Toush (19h30) et Boxons jusqu'à ne plus en pouvoir, un show sur la "servitude participative" (21h30). Dimanche, les festivités prendront fin avec le music-hall burlesque Ouh La La ! (17h15).

• Lire aussi. Battements d'Elles : le fil rouge d'Éclat(s) de Rue 2019

• Lire aussi. Chantal Ladesou remonte sur scène à Rouen et Caen

• Lire aussi. 31e cérémonie des Molières : la Comédie de Caen récompensée





Spectacles gratuits, place des Tilleuls à Mondeville. Samedi 25 mai de 16h à 20h et dimanche 26 de 14h à 18h. Renseignements au 02 31 35 65 94. Programme complet sur larenaissance-mondeville.fr