Spectacles gratuits, ce samedi : Mondeville sort dans la rue

Samedi 18 mai

. 18h45 : Falling Up, conte physique (acrobaties, danse et humour) présenté par la première compagnie de rue du Royaume-Uni.

. 19h45 : Sans Titre, solo féminin sur le thème du combat et de la persévérance.

. 20h30 : Dîner en fanfare et en drôlerie avec Fanfare de Poche.

. 22h : Polar, jazz et tango argentin enflammés.

Dimanche 19 mai

. 11h45 : Until Now, aventure acrobatique improbable et impressionnante.

. 12h30 : Sans Titre (cf 18 mai) avec deux interprètes.

. 13h : Bul Mazette, le bal d’antan !

. 14h30 : Est ou Ouest, Procès d’intention, cabaret déjanté, politique et participatif.

. 16h : La chorale "kich" et décalée des Sœurs Goudrons.

Pratique. 02 31 35 65 94.