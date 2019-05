Tennis: Nadal, le boss est de retour

Tendance Ouest a écrit :

Orages : Seine-Maritime et Eure en vigilance jaune

Les départements de Seine-Maritime et de l'Eure ont été placés en vigilance jaune orages par Météo France pour la matinée du dimanche 19 mai 2019, entre 11h et 16h. "Des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont prévus", est-il précisé.

Le 18/05/2019