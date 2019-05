L'art contemporain s'exhibe aux Galeries Lafayette de Caen

Carte blanche, c'est ce qu'ont donné les Galeries Lafayette de Caen (Calvados) à Pauline Rima et Antoine Duchenet, tous deux, fraîchement diplômés de l'Esam (Ecole Supérieur d'Arts et Médias) de Cherbourg-Caen. Ils se sont unis pour proposer aux nombreux passants du boulevard Maréchal Leclerc une vitrine, loin des mannequins et des annonces publicitaires habituels.

Du pop art en vitrine

Dans cette création, unique et créée pour l'occasion, les deux artistes placent les spectateurs face aux objets, qu'une vitre sépare de tout contact. Seul les regards et les interprétations de chacun sont permis. Ils ne veulent "rien raconter, juste exhiber", comme le confie Antoine à ceux qui ont fait le déplacement. Pensée et juxtaposée au centimètre près, il a fallu faire avec les contraintes de l'espace.

Une création riche, pop, et colorée, Overkill, Overload, Overlove est une vitrine où il faut savoir apprécier l'harmonie, la brutalité et la séparation. Alors qu'Antoine Duchenet s'est laissé porter par des mouvances sobres et mesurées, Pauline Rima a, quant à elle, laissé ressurgir son attrait pour les tons unis, saturés et "flashy".

Pour le vernissage de la vitrine, le 16 mai 2019, une quarantaine de personnes est venue admirer les travaux de ces deux étudiants du territoire caennais. L'art contemporain prend sa place dans les vitrines et, quand il est de la région, c'est d'autant plus appréciable.

Visible jusqu'au 7 juin 2019 sur l'une des vitrines adossée aux rayons maroquinerie des Galeries Lafayette de Caen.