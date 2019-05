La Normandie débarque au festival de Cannes !

Les premières stars ont foulé le tapis rouge de Cannes mardi 14 mai 2019 pour la 72e édition du festival. Derrière les paillettes, les costumes et les flashs des appareils photos, un tout autre spectacle se déroule en coulisses : un véritable business. Le festival de Cannes représente, pour les professionnels du cinéma, l'occasion de se rencontrer, de prendre des rendez-vous et, pourquoi pas, de signer des contrats. La Normandie l'a bien compris et son agence, Normandie images, dispose d'un espace sur le stand de Film France (société qui fédère les bureaux d'accueil de tournage).

Cette agence, qui regroupe le Pôle image à Rouen et la Maison de l'image à Caen depuis le 1er janvier 2018, est financée notamment par le Conseil Régional de Normandie, la Direction régionale des affaires culturelles et le Centre national du cinéma et de l'image animée. Les deux anciennes structures allaient au festival depuis une vingtaine d'années. Depuis l'an dernier, Normandie images a donc pris le relais et s'y rend pour accompagner les films qu'elle a soutenus et qui font partie de la sélection du festival.

Coup de projecteur sur la Normandie…

Le festival sert aussi de vitrine et permet d'entretenir son réseau. "Des producteurs viennent nous présenter des projets de films et regardent ce qu'on peut leur apporter en termes d'aides financières, techniques, de décor, de faisabilité, etc.", explique Denis Darroy, directeur de Normandie images. "C'est une vitrine de notre compétence dans le domaine du cinéma, de notre capacité à accueillir des films, à les soutenir et à donner de la visibilité à la Normandie."

...et sur les autres régions

Mais la Normandie doit jouer des coudes avec les autres régions, toutes présentes au festival. "Un film qui se tourne en Normandie ne se tourne pas en Bretagne, alors qu'on peut y trouver des décors similaires donc c'est notre réactivité qui fait que les réalisateurs, à un moment donné, tournent plus chez nous qu'ailleurs." La Normandie dispose aussi de plusieurs atouts : "C'est, traditionnellement, une terre de cinéma, parce qu'on n'est pas loin de Paris, qu'il y a une diversité de décors et beaucoup de compétences techniques", poursuit Denis Darroy. Des atouts qui ont attiré, par exemple, e le réalisateur finlandais Aki Kaurismäki au Havre, François Ozon au Tréport ou encore Emmanuel Carrère à Ouistreham.

Ainsi, l'an dernier, Normandie images a soutenu financièrement 83 projets de films qui vont être réalisés dans les prochaines années.

