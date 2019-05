Javier Bardem et Charlotte Gainsbourg déclarent ouvert le 72e festival de Cannes

Tendance Ouest a écrit :

Escrime : Caen décroche l'or aux championnats de France N2 par équipe

Le week-end du 11 et 12 mai 2019, après avoir décroché des résultats satisfaisants en individuel, l'équipe d'escrime N2 de Caen (Calvados) a décroché un titre de champion de France. Les cadets Victor Cauderlier, Maxence Lemoisson, Raphaël Derrien et Swann Dauphin se sont hissés sur la première marche du podium, en remportant leurs duels face à Bruay, Saint-Denis, Valenciennes et Paris. De bon augure pour les saisons M20 et M17 de la saison prochaine !

14h25