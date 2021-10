Caen. Colore Caen : les inscriptions sont ouvertes !

Go ! Les inscriptions pour la 4ème édition de la Colore Caen (Calvados) qui aura lieu le samedi 5 octobre prochain sont ouvertes. À partir de ce mercredi 15 mai 2019, les intéressés par cette course fun et colorée peuvent s'inscrire en solo, en équipe, ou en famille. Les tarifs varient de 10 à 48€, c'est gratuit pour les 5 ans et moins.