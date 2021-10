Goderville. Yes we Caux à Goderville : rendre concret le développement durable

Goderville en Seine-Maritime se prépare à vivre au rythme du développement durable en accueillant la première édition du festival Yes we Caux lancé par la communauté de communes Campagne de Caux, dimanche 19 mai 2019. C'est un terme qui revient souvent ces dernières années, définit comme "un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs" d'après un rapport de l'ONU de 1987, mais au quotidien, comment cela se traduit-il ? "C'est un terme un peu barbare et personne ne sait vraiment ce qui se cache derrière", souligne Julie Liver-Carlesi, chargée de l'événementiel à la communauté de communes. Campagne de Caux se donne donc la tâche de rendre concret le développement durable.

Avec ce festival, "on a tenté de présenter l'offre la plus exhaustive possible qui existe sur le territoire et sur le pays de Caux pour faire en sorte que chacun, en se promenant, se dise sur telle ou telle thématique, 'je pourrais agir et prendrais même du plaisir à agir', fasse de jolies découvertes et prenne de nouvelles habitudes."

Marché, ressourcerie et chasse aux escargots

Afin d'intéresser les habitants à la question, Campagne de Caux est bien décidé à faire participer les visiteurs. "L'idée est de sensibiliser des personnes qui ne seraient pas forcément venues sur une conférence ou une table ronde", indique Audrey Estival, directrice générale adjointe en charge du pôle environnement. Le programme touche de nombreux domaines : économie, santé, bien-être, agriculture, habitat, solidarité, jardinage, etc. et propose diverses activités comme un marché de producteurs et d'artisans locaux, un vélo-mixeur, des concerts, des food-truck bio, du yoga, une ressourcerie, des promenades en calèche et même une chasse aux escargots ! La communauté de communes aura elle aussi son stand afin de présenter les différentes actions mises en place dans ce domaine.

Des arbres pour les générations futures

Certaines de ces activités seront pérennes, comme le verger potager qui sera créé sur une parcelle d'environ 500 mètres carrés appartenant à la communauté de communes. Il sera animé par Pierre-Nicolas Mallard, porteur de projet d'une micro-ferme, mais réalisé en grande partie par les visiteurs. "Je leur montrerai comment bien préparer les racines, le sol, associer avec les bons végétaux. Leur donner des clés pour qu'ils deviennent de futurs agroforestiers", explique-t-il. Ce sera ensuite au tour des enfants du relais assistance maternelle et de tous ceux qui le souhaitent de s'en occuper. Pour les organisateurs, il était essentiel d'associer toutes les générations à ce festival et notamment les plus jeunes. "Quand on plante un arbre, on le fait pour les générations qui viennent et pour montrer toutes les vertus de l'arbre : oxygène, filtrage de l'eau, sols, etc.", souligne Pierre-Nicolas Mallard.

Tout semble donc fin prêt. Deux seules inconnues : la météo et le nombre de visiteurs, la première risquant fortement de déterminer la seconde.

Yes we Caux Impossible de lire le son.

Yes we Caux à Goderville, dimanche 19 mai, de 10 heures à 18 heures, gratuit. Le programme ici!

A LIRE AUSSI.

Goderville : concertation autour de la culture et du sport

Campagne-de-Caux : expliquer le tri

Caux Seine agglo relève le défi : devenir un territoire 100% énergies renouvelables