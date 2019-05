McDonald's propose des concombres à la place des frites !

Les Français sont friands de malbouffe mais ils veulent également préserver leur ligne et leur santé et ça Mcdo l'a bien compris. Désormais lors de l'achat d'un menu Happy Meal vous aurez le choix entre frites et concombres. Cette action s'inscrit dans la stratégie de Mcdonald's qui souhaite avoir une image plus "verte" en France. Cette stratégie s'observe notamment par un changement de logo qui est passé du rouge au vert, mais aussi par l'élargissement de la gamme fruit ou encore l'instauration d'une gamme végétarienne avec le grand veggie ou encore des galettes de légumes.

Si Mcdo cible particulièrement les enfants ce n'est pas anodin puisqu'aujourd'hui, la moitié des fruits consommés par les moins de 15 ans en restauration commerciale le sont au Mcdonald's.

Auj, près de la 1/2 des fruits consommés par les - de 15 ans en restauration commerciale le sont chez #McDo. Nous portons + loin cet #engagement en valorisant les #légumes auprès des + jeunes et restons un partenaire privilégié des filières agri 🇫🇷 — McDonald's France Newsroom (@McDoFr_Newsroom) May 7, 2019

Les concombres devraient rester à la carte jusqu'en octobre et proviendront uniquement de régions françaises.